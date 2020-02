Novela Caminho das Índias: O dramático acerto de contas de Maya e Bahuan

Maya jogará na cara de Bahuan todo o sofrimento que ele a fez passar

Um dos momentos mais esperados de Caminho das Índias está perto de acontecer. Trata-se da hora da verdade entre Maya (Juliana Paes) e seu grande amor do passado, Bahuan (Márcio Garcia). O encontro será marcado por uma forte carga dramática, já que a bela jogará na cara do ex todo o sofrimento pelo qual passou após ser abandonada por ele. Por sua vez, o dalit se humilhará implorando o perdão da amada que, mais uma vez, se mostrará irredutível diante do pai verdadeiro de seu filho, Niraj. Tudo isso bem longe dos olhos de Raj (Ricardo Lombardi), inimigo mortal do intocável e atual paixão de Maya.

Tiro certeiro

Bahuan é quem dá o primeiro passo no sentido dessa reaproximação. Seguindo firme no propósito de desestabilizar o casamento de Maya, ele envia a Raj fotos de Duda (Tania Khalill) com o filho brasileiro. Apavorada com o que possa ter na mensagem, a indiana tenta evitar que Raj abra a correspondência. Mas é em vão. Achando que o marido descobriu naquele instante que é o pai do bebê da carioca, Maya se desespera.



Desconfiado do nervosismo exagerado da esposa, o gato tenta acalmá-la lembrando que Bahuan só pode estar achando que o menininho de Duda é dele também. E, ingênuo, ainda afirma à mulher que não é.



Certa de que o ex-namorado jamais sossegará enquanto não destruir seu matrimônio, Maya decide marcar um encontro com ele. Do celular de Deva (Cacau Melo), a jovem telefona para o Bahuan no Brasil e marca um encontro secreto com ele na Índia.



Ao desligar o telefone, ele, claro, se delicia com a vitória, já que sempre quis estar frente a frente com Maya para tirar o passado a limpo. O único problema é: a milionária Shivani (Thaila Ayala) descobre que Bahuan é um intocável, não dá a menor importância ao fato e decide viajar com ele. E já avisa as amigas indianas que está namorando um dalit e o levará com ela a festa que ocorrerá num castelo. Bahuan não gosta muito da idéia da presença de Shivani no Rajastão, pois acredita que ela vá atrapalhar seus planos.

Aliada perigosa

Quando percebe que Maya ficou desconcertada por causa da carta de Bahuan, a perversa Surya (Cleo Pires) vasculha nas coisas dos cunhados e acha a foto de Duda com Tony. Escondida da família, a “najinha” diz a Maya que já sabe da existência do herdeiro brasileiro de Raj e começa a fazer chantagem com ela. Surya ameaça contar ao jovem sobre a criança e pior: que a bela sabia da existência do bebê e se calou. Não está descartada a possibilidade de a megerinha passar por cima das tradições e se aproximar de um dalit só para ajudá-lo a separar o casal e expulsar a cunhada definitivamente do lar dos Ananda.