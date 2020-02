Novela Cama de Gato: Verônica reconquista Gustavo

Verônica

Foto: Rede Globo

Verônica (Paola Oliveira) garante a Roberto (Dudu Azevedo) que ganhará a confiança de Gustavo (Marcos Palmeira), incriminando Alcino (Carmo Dalla Vecchia). Ao ser informada por seu amante de que o ex está na casa de Rose (Camila Pitanga), a megera corre para lá e se joga em seus braços. A vilã jura que foi enganada por Alcino e que pode provar sua inocência. Ela, então, entrega as supostas provas contra o atual marido e Gustavo fica feliz. Radiante, Verônica diz a Roberto que o plano deu certo, que reconquistará o ex e colocará Alcino na prisão. Enquanto isso, a polícia recebe uma denúncia e sai em busca de Gustavo.