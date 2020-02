Novela Cama de Gato: Verônica quer conquistar Alcino

Verônica

Foto: Rede Globo

Preocupada com a saúde de Alcino (Carmo Dalla Vecchia), ao perceber que ele não está nada bem, Mari (Isabela Garcia) insiste que o patrão vá ao médico. Verônica (Paola Oliveira) acha os exames do empresário e descobre que ele está muito doente. Ao ler com atenção a papelada, a vilã fica radiante por Alcino ter pouco tempo de vida e pensa em como conseguir a parte dele na empresa. Para ter poder absoluto na Aromas, a víbora decide se casar com Alcino antes que ele morra. A “viúva” de Gustavo (Marcos Palmeira) começa a seduzir Alcino sutilmente. Primeiro, ela simula estar desamparada. Mas, em seguida, finge um constrangimento e se afasta de Alcino, deixando-o intrigado.