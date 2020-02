Novela Cama de Gato: Verônica beija Gustavo

Verônica

Foto: Rede Globo

Rose (Camila Pitanga) não entende o telefonema de Gustavo (Marcos Palmeira) pedindo que organizasse um jantar de negócios na mansão. Quando Verônica (Paola Oliveira) chega com o fornecedor para a ocasião, encontram a casa toda bagunçada! Gustavo fica envergonhado da situação e ainda mais de Domênico (Jorge Cerrutti) e Chico (Gustavo Maya). Por causa do fiasco da noite, o empresário e Rose discutem. Depois, anuncia que Verônica será a nova vice-presidente da Aromas, para a surpresa de todos. A vilã, por sua vez, logo fala com Roberto (Dudu Azevedo) que pensa em dar o cargo de Davi (Ângelo Antônio) a ele e os dois tramam uma forma de separar o casal. Verônica chama Gustavo para uma reunião e o surpreende com um beijo. Rose flagra os dois juntos e vai embora transtornada.