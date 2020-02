Novela Cama de Gato: Verônica arma para impedir casamento de Rose e Gustavo

Verônica tentará separar Rose e Gustavo

Foto: João Miguel Jr/ Rede Globo

Alcino (Carmo Dalla Vecchia) sofre uma nova crise e é internado. Rose (Camila Pitanga) convida Gustavo (Marcos Palmeira) para visitar o amigo no hospital. O empresário, inicialmente, não aceita, mas permite que a mulher vá até lá.

No hospital, a ex-faxineira descobre que ela e Alcino trabalharam na mesma empresa quando muito jovens. Verônica (Paola Oliveira) fica sabendo da história e decide usar o fato para tentar impedir o matrimônio da rival com seu ex. Ao receber o convite do enlace, Verônica procura Gustavo e inventa que Rose e Alcino se conhecem há muitos anos e se uniram para acabar com a vida dele. Gustavo não acredita e briga com Verônica.

Mesmo abalada com a invenção da vilã, Rose confirma a Gustavo que já havia trabalhado com Alcino, deixando o noivo inseguro. Depois de pensar melhor, ele se desculpa com a amada, prometendo: não vai mais deixar Verônica atrapalhar a vida deles.

A megera, então, bola um plano maquiavélico para fazer Gustavo acreditar em sua armação. Agenda uma entrevista para o executivo num hotel e atrai Alcino e Rose ao local. Gustavo flagra os dois no mesmo quarto e eles percebem que caíram em mais uma armadilha de Verônica. Ambos tentam se explicar, mas Gustavo vai embora. A sorte é que Domenico (Jorge Cerutti) encontra Gustavo e consegue fazê-lo enxergar as ciladas da vilã.