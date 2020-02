Novela Bela, a Feia: Verônica manda Dinho matar Bela

Verônica quer tirar Bela do seu caminho

Foto: Michel Angelo/ Rede Record

Nos próximos capítulos, Bela (Giselle Itié) estará na mira de gente muito perigosa. Sobretudo Dinho (Thierry Figueira) e Verônica (Simone Spoladore). Após descobrir o caixa 2 da vice-presidente da +Brasil, a secretária finge estar desinteressada na falcatrua da patroa e acaba conquistando a confiança da víbora. Na verdade, porém, Bela vem reunindo provas contra Verônica e faz um pacto com Vera (Silvia Pfeifer) para destruir a serpente.

Por sua vez, a mãe de Rodrigo (Bruno Ferrari) planeja cobrar uma fatia da empresa de Ricardo (Jonas Bloch) em troca do divórcio. O empresário fica furioso, mas cede 40% de suas ações à ex, 7% ao filho e 7% para Cíntia (Carla Regina). Ele ainda acaba se livrando de um processo que Vera abriu contra ele por tentativa de assassinato.

Passado algum tempo, as investigações sobre a morte de Mariana (Natália Guimarães) começam a se intensificar e, além dos funcionários da agência, Adriano (Iran Malfitano) e Verônica são chamados para depor. O mauricinho fica preocupado por ser incluído no processo, mas o que ele quer mesmo é saber o quanto Verônica está envolvida com o crime.

Quem tem pavor de ser achado pela polícia é Dinho, o verdadeiro exterminador da jovem. No dia fatídico, ele estava com Verônica num restaurante e teme que a moça revele tudo às autoridades. Na delegacia, a víbora mente dizendo que almoçou sozinha na ocasião.

Entretanto, horas depois, na sala da vice-presidência, Dinho confessa à amante que foi ele quem matou Mariana. Sabendo disso, Verônica aproveita e pede ao crápula que elimine Bela.