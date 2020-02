Novela Bela, a Feia: Verônica denuncia Dinho

A vilã entrega o próprio amante para a polícia

Foto: Divulgação – Rede Record

Até agora, Dinho (Thierry Figueira) e Ataulfo (André Mattos) estavam se dando bem, mas a sorte dos picaretas mudará. Adriano (Iran Malfitano) descobre que “Harry” tem um caso com Dinorá (Ildi Silva) e que está fazendo sua mãe, Bárbara (Esther Góes), de otária. Ele ameaça o golpista, que revida: se Adriano abrir a boca, ele irá denunciá-lo por ter matado seu pai. E quem também está encrencado é Dinho. A polícia faz o retrato falado de “Carlos”, identidade falsa dele, e passa a caçá-lo. Desesperado, ele pede a Verônica (Simone Spoladore) sua parte no desvio da empresa, mas a megera se recusa. E pior: a víbora faz uma denúncia anônima à polícia e entrega o endereço do amante. Sem saída, o trambiqueiro foge do país.