A era de Game of Thrones está com os dias contados. E logo irá começar a corrida das produtoras de séries para encontrar a substitua perfeita. Uma das maiores candidatas ao cargo é His Dark Materials, da HBO em parceria com a BBC One.

Inspirada na obra homônima de Phillip Pullman, a história se passa em um mundo diferente do nosso. Nele, cada pessoa é acompanhada por um “daemon”, parte da alma que se manifesta na forma de um animal.

A trama gira em torno de Lyra Belacqua (Dafne Keen, de “Logan”), jovem orfã que, após ter seu melhor amigo sequestrado, entra em uma perigosa jornada, envolvendo conspirações, magia e viagens entre mundos.

No elenco, também estão Ruth Wilson (“Luther”), James McAvoy (“Fragmentado”) e Lin-Manuel Miranda (“O Retorno de Mary Poppins“). O projeto ainda contará com a direção de Tom Hooper, vencedor do Oscar por O Discurso do Rei.

His Dark Materials não tem data de estreia definida, mas é esperado que chegue à TV no final de 2019.

Confira o trailer: