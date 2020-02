“No dia em que minha filhinha nasceu, eu treinei de manhã, diz Daniella Cicarelli

Milton Cunha, Rafael Cortez, Daniella Cicarelli e Sdney Magal posaram juntos na coletiva de Got Talent

Foto: Edu Moraes/Divulgação Rede Record

Pouco mais de três meses após dar à luz sua primeira filha, Ana Beatriz, Daniella Cicarelli surgiu em ótima forma na manhã desta terça-feira (19), em São Paulo, para apresentar aos jornalistas todos os detalhes de “Got Talent”, novo programa da Record.

Jurada do reality show, que estreia no dia 2 de abril sob o comando de Rafael Cortez, a modelo contou à imprensa como será sua participação na atração e, claro, não escapou das perguntas sobre o segredo para se livrar tão rápido dos quilos que ganhou na gestação. A menina nasceu de parto normal em dezembro de 2012.

“Eu sou atleta amadora, né?! No dia em que minha filha nasceu, eu treinei de manhã. Adoro correr. Já minha alimentação é uma coisa horrorosa. Eu gosto de comer!”, contou Daniella, que dividirá a bancada da atração com Sidney Magal e Milton Cunha.

Realizada com a oportunidade de estar no show de talentos, ela diz que tirou de letra o tempo que teve de ficar longe da menina para gravar o programa. Além das audições no Rio de Janeiro, a equipe passava cerca de 12 horas no estúdio a fim de adiantar seis edições do Got Talent antes da estreia.

“Não levava ela (para o trabalho) porque não sou a favor de tirar a criança do quartinho dela, do ambiente dela tão cedo. Estava no programa de corpo, mas o coração estava em casa. E todo mundo ajudava para eu poder amamentar… a babá, o marido. Era uma logística (risos)”, revelou.

Na conversa, ela ainda elogiou o formato, os jurados e o apresentador, com quem demonstra ter bastante entrosamento. “É um programa muito divertido. Nós quatro nos divertimos nos bastidores”, disse Daniella, que sabe a importância do papel que ocupa no Got Talent. “Eu usei o critério da emoção na hora das eliminações… sempre penso na família, nas dificuldades. Mas sei que tem que ser bem pensado, pois vale R$ 200 mil”, afirmou.

Formada em administração e direito, a modelo garantiu que, por enquanto, deixou a advocacia de lado e não pensa em voltar para as novelas. Ela fez uma participação especial “As Filhas da Mãe”, da Globo. “Não tenho saudade nenhuma de atuar!”, ressaltou.