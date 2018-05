Nicole Kidman diz que chorava em casa depois de apanhar em Big Little Lies

A atriz Nicole Kidman, 50 anos, afirmou que viver uma personagem vítima de violência doméstica em “Big Little Lies” trouxe consequências psicológicas para sua vida e a fez pensar sobre mulheres que passam por essa mesma situação. “Depois das gravações, eu ia para casa e chorava muito”, contou.

Em entrevista à revista Tatler, a atriz relatou que não conseguia dormir e se questionava sobre o que poderia fazer para ajudar outras mulheres. Sua personagem sofre agressões frequentemente e vive um relacionamento abusivo com Perry, interpretado por Alexander Skarsgård.

O papel rendeu a atriz prêmios no Emmy, no Globo de Ouro e no Screen Actors Guild.

A segunda temporada da série, produzida pela HBO, já foi confirmada. Os episódios estão sendo gravados e devem estrear em 2019.

