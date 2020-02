Nicole Bahls x Juju Salimeni: guerra de panicats vira caso de polícia!

Colegas no Panico, Juliana e Nicole trocaram acusações

Babado e confusão no Twitter… Nos últimos dias, a rede de microblogs foi palco de uma verdadeira batalha entre as panicats Juliana Salimeni e Nicole Bahls, que trocaram ofensas e ameaças via internet.

A briga começou após a divulgação de uma matéria no jornal O Dia de 28/6, na qual Nick diz que sua religião, a católica, não aceita sacrifício de animais. E insinuou que a loira supostamente usa a religião dela para fazer o mal. Na mesma reportagem, uma fonte teria dito que Juju fez macumba para que a morena ficasse doente e seu bumbum caísse.

Revoltada, Juju usou a web para se defender das acusações. “Muito triste começar o meu dia com notícias tão absurdas a meu respeito. Mas agradeço a todos que estão ao meu lado e continuo de pé! (…) Preconceito contra religião é um absurdo e sempre sofri com isso. Mas a pessoa que afirmou tudo isso vai pagar na Justiça!”, assegurou.

Em seguida, a gata completou: “Quem vocês vêem se fazendo de santa por aí, faz o inferno na vida das pessoas e vive cada dia da sua vida tentando me derrubar. Vamos rir Brasil!! Juju é macumbeira e mata bichos!! Kkk Nojo de quem afirmou isso e mais nojo de quem acredita!”, escreveu a bela, que ainda postou uma foto sua fazendo um gesto obsceno.

Explicações após o barraco

O barraco virtual não pegou bem e as musas perderam um trabalho publicitário por causa disso. E, pior: não participaram do humorístico da RedeTV! no último domingo. Dizem, ambas teriam sido punidas.

A assessoria de imprensa da Juliana nega que ela tenha sofrido qualquer tipo de represália e garante que se ausentar da atração foi uma decisão dela. Comentou também que a assistente de palco não se pronunciará mais sobre o assunto nem em entrevistas e nem no microblog.

Já Nicole viajou para Londrina (PR) a fim de ficar ao lado da família e não atende o celular. “Fui honesta todo momento, disse a verdade… Terça volto pro Rio, espero no próximo programa estar com vocês ao vivo… Nesse momento só quero o colo da minha mãe e o carinho e apoio de vocês… Que amo de verdade”, desabafou no Twitter.