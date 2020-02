Neymar recebe alta médica e é levado para casa por Bruna Marquezine

Bruna Marquezine foi buscar Neymar na Clínica São Vicente, neste domingo (7)

Foto: Montagem

Os dois dias que Neymar passou internado na Clínica São Vicente, no Rio, após ser submetido a cirurgias no nariz e na garganta, serão compensados com o carinho que o jogador vai ganhar da namorada no período pós-operatório.

No início da tarde deste domingo (7), o atleta do Barcelona recebeu alta médica e Bruna Marquezine fez questão de buscar o amado para levá-lo para casa, segundo assessoria de imprensa do hospital.

De acordo com a representante da Clínica São Vicente, o médico responsável pelos procedimentos aos quais Neymar foi submetido, dr. Augusto César Lima (otorrino e cirurgião plástico de face), declarou que o paciente está muito bem e se recuperando como previsto.

O jogador foi operado na sexta-feira (5) e passou por uma adenoamigdalectomia (retirada das amígdalas) e uma septoplastia para remoção de esporão ósseo. O objetivo das cirurgias, informou o boletim médico divulgado na própria sexta, é melhorar a performance respiratória de Neymar, evitar a possibilidade de infecções orofaríngeas, impedir lesões musculares e impedir lesões articulares.

No Twitter, Neymar contou a um seguidor da rede social que está liberado para usar a internet, após ele comentar que “nem doente ele para”. ”Só tô sem voz… tuitar eu posso (risos)!!”, escreveu. (DFN)