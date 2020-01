Netflix anuncia data de estreia da segunda temporada de ‘Elite’

Para a felicidade dos fãs de séries, a Netflix anunciou a data de retorno da série “Elite”. A segunda temporada da trama chega às telinhas no dia 6 de setembro, com oito episódios – como a primeira. Logo logo está aí, hein?

O anúncio foi feito pelas redes sociais da série. No YouTube e no Instagram, os personagem aparecerem em um vídeo cheio de suspense e em tom avermelhado.

A ideia faz total sentido com a sinopse da nova temporada. A trama gira em torno dos jovens da escola Las Encinas, tentando retomar à vida normal depois do assassinato de Marina (María Pedraza), que envolveu muito sangue e tensão entre os colegas. Só que, de acordo com a descrição oficial da série, isso não será fácil de acontecer porque os segredos ficam cada vez mais difíceis de serem escondidos.

Quem também espera ver novos rostos na série, saiba que a Netflix está atentíssima a isso. Segundo o comunicado oficial da plataforma, três nomes surgem como novidade da segunda temporada: Georgina Amoros como Cayetana, Claudia Salas como Rebeca e Jorge Lopez como Valerio. Mas ainda não há detalhes sobre a jornada de cada um.

Por ser apenas um teaser e não um trailer oficial, muitas dúvidas continuam no ar. Não sabemos se Nadia (Mina El Hammani) finalmente engatará um romance com Guzmán (Miguel Bernadeau), ou se ele continuará com Lu (Danna Paola). Também é inevitável não questionar qual será o destino de Omar (Omar Ayuso) e Ander (Aron Piper). E Nano? Como terminará na história?

Por favor, Netflix, libera logo os novos episódios!