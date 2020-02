Tal filho, tal pai – quinta 23, às 23 h

Fábio Jr. e Fiuk gravarão um DVD e serão alvo do parecer pesado da renomada crítica Bárbara Leão (Alessandra Negrini)

A grande família – quinta 23, às 22 h

Lineu (Marco Nanini), Nenê (Marieta Severo) e cia. Estão agitadíssimos para comemorar o Natal em Miami (EUA).

Xuxa está linda no especial de Natal do TV Xuxa

Foto: Divulgação – Rede Globo

TV Xuxa especial – sexta 24, às 22 h

Gravado no Maracanãzinho, o programa conta com as presenças de Ivete Sangalo, Victor & Leo, Luan Santana e Maria Gadú.

Estrelas – sábado 25, às 13h45

Angélica e seus convidados conversam sobre as tradições do Natal.

Roberto Carlos especial – sábado 25, às 22h05

Neste ano, o show do rei será transmitido ao vivo da praia de Copacabana, no Rio, com participação da bateria da Beija-flor.

Rede TV!

Manhã maior – sexta 24, às 9 h

Keila Lima e Daniela Albuquerque mostram a ex-dançarina do É o Tchan! Scheila Carvalho escolhendo o primeiro presente de Natal da filhinha, Giullia.

A tarde é sua – sexta 24, às 15 h

No especial de Natal, o cantor Regis Danese é o convidado de Sonia Abrão.



Record

Balada, baladão – quinta 23, às 23 h

Comédia sobre as trapalhadas de um ladrão (André Mattos) que não usa arma, e sim um galho de arruda. Segundo ele, isso lhe trará dinheiro fácil e mulheres bonitas.

Hoje em dia especial – sexta 24, às 9h30

Celso Zucatelli, Chris Flores, Gianne Albertoni e Edu Guedes brincam de amigo oculto com seus colegas de emissora, como Ana Hickmann, Tom Cavalcante, Rodrigo Faro e Gugu Liberato.