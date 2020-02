Nanda Costa: conheça a protagonista que vai emocionar o Brasil em Salve Jorge

Nanda Costa será Morena em “Salve Jorge”

Foto: TV Globo/Divulgação

Uma das mais bem sucedidas artistas do cinema nacional da atualidade – só com o filme Sonhos Roubados (2010) ganhou quatro prêmios de Melhor Atriz -, Nanda Costa ainda não tinha tido a chance de protagonizar uma novela. Pois a partir de 22 de outubro, a bela, de 25 anos, entrará em cena como a Morena da próxima trama global das 9, Salve Jorge, de Glória Perez.

Antes de receber o convite para Salve Jorge você já estava comprometida com Cheias de Charme…

É verdade! A própria Denise Saraceni, diretora de Cheias de Charme, me ligou dizendo que eu tinha passado para Salve Jorge e que só me liberou porque era para fazer a protagonista. Tomei um susto! E fiquei muito feliz. A Morena é maravilhosa!

Cenas fortes estão reservadas para você já que interpretará uma vítima do tráfico internacional de mulheres, certo?

E mostrar esse drama é importantíssimo. Tenho certeza de que essa novela será um alerta para muitas meninas. Quero fazer o papel como uma homenagem a tantas moças que não conseguiram voltar para casa. Estou totalmente comprometida com esse trabalho, apaixonada por ele… Tenho me emocionado demais. Assisti a filmes, participei dos workshops promovidos pela produção, mas quando encontrei as meninas que foram vítimas foi muito forte, fiquei bastante sensibilizada. Estou mexida até agora!

A responsabilidade social que vem com este trabalho é imensa…

Sem dúvida, a questão do tráfico humano é gravíssima. Ao mesmo tempo, a Morena também tem uma força… É uma menina cheia de atitude, de sonhos, determinada, corajosa. Em nenhum momento deixa de querer dar a volta por cima. E tem muita fé em São Jorge também (risos).

Seu trabalho em Sonhos Roubados a ajudou a compor a Morena?

Sim, como ela, a Jéssica do filme é uma garota de comunidade, que foi mãe adolescente e acabou caindo na prostituição. Para a Morena, continuei fazendo aulas de dança com a coreógrafa Sandra Regina. Estou adquirindo um novo tônus muscular, uma garra… A personagem foi vindo aos pouquinhos. É um cabelo que você coloca (Nanda precisou de megahair e clareou os fios), um salto, uma roupa…

E como define a Morena?

É uma leoa, determinada, guerreira. Ela tem uma malícia, uma sensualidade diferenciada. Representa não só a mulher brasileira, mas a mulher que tem essa vida corrida, que cuida de filho, trabalha… Ela não é uma mocinha tradicional, é bem diferente.

Protagonizar uma novela das 9 assusta?

Sempre me comprometi da mesma forma com todos os papéis que fiz. O comprometimento, a entrega, a determinação são os mesmos. Só que agora o volume de trabalho é maior. Mas vou defender a Morena com toda garra!