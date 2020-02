Naldo Benny revela os planos do casamento em setembro com a Mulher Moranguinho

Na Urca, Naldo conta que vai casar em 23 de setembro com Ellen, a Mulher Moranguinho

Foto: Márcio Nunes

Entre a vodca e a água de coco, o cantor Naldo Benny, 32 anos, surpreende. Autor do refrão-chiclete da música Amor de Chocolate, que fala sobre a escolha entre as duas bebidas, ele confessa que não toma nada alcoólico. “No máximo um golinho para fazer um brinde.” Evangélico, o cantor conquistou fama em 2011. Mas tem absorvido o sucesso com muita simplicidade. A energia para aguentar a intensa agenda com 20 shows por mês, além de entrevistas e compromissos sociais, vem do basquete. Não importa onde esteja, Naldo leva sua bola para se exercitar. E haja fôlego!

Em meio a esse turbilhão de novidades, que inclui a gravação de uma música com o americano Will Smith, 44, ainda sem data de lançamento, e a gravação do primeiro DVD brasileiro em 3D, ele ainda vai se casar em 23 de setembro. Ellen Cardoso, 31, a Mulher Moranguinho, é a dona do coração do cantor.

As fãs que sonham em casar com Naldo já podem esquecer. Ele não esconde de ninguém que está apaixonadíssimo por Ellen . “Ela é minha grande companheira. Somos muito unidos. Quase sempre ela está comigo. E não é porque sou ciumento ou ela é ciumenta como dizem. Eu não sou ciumento, é porque nos gostamos mesmo.” Ellen está finalizando os preparativos do casamento, marcado para 23 de setembro em uma casa de festas de Jacarepaguá, no Rio.