Música de Miley Cyrus em ‘Black Mirror’ conquista o Top 20 na Billboard

Miley Cyrus retornou como atriz na mais recente temporada de ‘Black Mirror‘, da Netflix, e já bateu um recorde. No episódio ‘Rachel, Jack and Ashley Too‘, Miley interpreta a cantora Ashley O., que vive sob os holofotes da fama contra sua própria vontade.

Na trama, ela canta uma música chamada “On a Roll“, que fazia muito sucesso naquele contexto. Acontece que essa música foi lançada aqui no mundo real – inclusive disponível no Spotify – e também caiu no gosto do público.

A canção entrou no Top 20 da Billboard conquistando a 19ª posição. Além disso, também teve 7 mil downloads na primeira semana e subiu em outro chart, o Digital Song Sales.

Assim, Miley conseguiu emplacar não só suas músicas, como até de sua personagem também. É mole?