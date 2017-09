Mulheres ilustres saem em defesa da Amazônia nas redes sociais

The Amazon forest helps maintain the balance so life can continue on our planet. It´s our duty to protect it. Our lives depend on the health of our planet. #weareone #togetherfortheamazon #togetherwearestronger 🙏🌎 A Floresta Amazônica ajuda a manter o equilíbrio para que a vida possa continuar em nosso planeta. É nosso dever protegê-la. Nossa vida depende da saúde do nosso planeta. #somosum #todospelaamazonia #juntossomosmaisfortes

