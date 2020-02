Mulher se separa de Dado Dolabella após acusá-lo de agressão

Viviane Sarahyba e Dado Dolabella: separação conturbada

Foto: AgNews

Mais uma bomba cai sobre a cabeça do ator e cantor Dado Dolabella. Depois de 11 meses de casamento, a publicitária Viviane Sarahyba entrou com pedido de separação de corpos. E, segundo pessoas muito próximas a ambos, o artista segue à risca as condições impostas pelo advogado da jovem para não ser processado mais uma vez por agressão contra uma mulher. Isso porque, apesar das violências que diz ter sofrido, Viviane foi orientada por seu advogado, Sérgio Arthur Calmon Du Pin e Almeida, a deixar essa denúncia na manga, caso Dado lhe acuse de abandono de lar, já que ela precisou sair da casa em que moravam em decorrência do suposto mal-comportamento do marido.

Segundo o defensor de Viviane, ela, que é mãe de João Valentin, de 8 meses, está de luto. “Qualquer mulher que passasse por este tipo de constrangimento ficaria como ela está. Viviane entrou com o pedido de separação de corpos, mas pensa em não mais fazer queixa na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) por agressão, porque não quer mais problemas, mais brigas… Ela quer paz”, declarou Dr. Sérgio Almeida.

Violência doméstica

Mesmo sem o registro da ocorrência na delegacia, Dado será intimado a depor, uma vez que no processo de separação contra o ex-marido, alegou- se que a publicitária foi vítima de violência doméstica.

Após o estudo do caso, a juíza Maria Cristina Brito Lima deferiu uma medida cautelar a favor de Viviane, determinando que Dado saísse imediatamente da residência deles, recém-comprada no Itanhangá, no Rio, a fim de preservar a integridade física da vítima.

Com a decisão da juíza sobre o processo que corre na 1º Vara de Família, na Barra da Tijuca, Viviane, pode retornar ao lar com o filho após a saída do cantor que, no sábado, 21, fez uma apresentação em Jaraguá do Sul (SC). Na ocasião, ele falou em público sobre a confusão: “Não tem nada a ver o que foi dito até agora.”

Muito abalada, a mãe de Dado, a atriz Pepita Rodrigues, declarou à nossa reportagem que não tinha mais forças para falar sobre os problemas que dizem respeito ao filho. E que, a partir de agora, somente os advogados cuidarão de se pronunciar sobre o caso.

Em contato com TITITI, o irmão do artista, Fernando Dolabella, negou que Dado tenha agredido novamente uma mulher. “Ele nunca faria isso em meio a esses problemas que estão tramitando na Justiça. São inverdades que deixam minha família muito chateada, ainda mais pela repercussão que têm na mídia.”

Com este problema, o ator complica-se na Justiça, onde tenta um recurso contra a condenação de dois anos e nove meses, em regime aberto (devendo dormir todas as noites na cadeia), deferida em 4 de agosto. Isso por ter agredido Luana Piovani. Outro processo ainda corre por agressão contra a camareira Esmeralda de Souza, em 2008.

Segundo fontes próximas ao cantor, fazia tempo que Viviane tentava manter o matrimônio. A TITITI, relataram que ele sempre foi muito festeiro e que promovia reuniõezinhas diárias que varavam a madrugada no lar em que vivia com a esposa. Em uma das brigas, Dado teria lançado Viviane na piscina.

O casal subiu ao altar em setembro do ano passado, quando ela estava grávida de seis meses. E em março deste ano, Dado foi surpreendido com a notícia de um filho fora do matrimônio. Na ocasião, o menino estava com 4 meses e foi fruto do relacionamento-relâmpago com uma estudante.