Mulher passa mal durante Mais Você

Ana Maria Braga coleciona momentos incomuns no programa Mais Você. Nesta terça-feira (12), não foi muito diferente. Ao exibir o quadro “Tapa no Visual”, a apresentadora e a produção surpreenderam a participante Priscila Menezes, de 40 anos.

“Ela escreveu que se separou em janeiro e o marido dela arrumou outra namorada e vai se casar. Ela ficou com a autoestima baixa, assumiu a responsabilidade da casa sozinha, responsabilidade do filho. O pai dá pensão, mas só paga a escola e a roupa escolar do filho, o resto é por conta dela. E o que ela ganha vai para dentro de casa, mora de aluguel e não sobra para nada. Nem para unha, nem para cabelo. O cabelo diz que não faz há muito tempo”, disse Ana Maria ao apresentar a história da participante.

A produção, então, preparou uma surpresa emocionante para contar à Priscila sobre a participação no programa. “A gente pegou a Alice como cúmplice e nós descobrimos que a Priscila ama comida japonesa, mas aí ela não ia ao restaurante há um ano por falta de grana, não conseguia”, completou a apresentadora.

Ao perceber a surpresa, a mulher se jogou no chão e precisou ser socorrida pela equipe do quadro. Depois de ser ajudada, o programa seguiu normalmente.

