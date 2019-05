Morre o ator Fernando Petelinkar

Fernando Petelinkar morreu na manhã da quarta-feira (1), em São Paulo. A notícia foi confirmada pela irmã do ator, Catarina Petelinkar, através da página oficial de Fernando no Facebook. A causa da morte ainda não foi informada.

Fernando atuou em novelas da Globo, como “Cabocla” (2004) e “Sinhá Moça” (2006), além do filme “Contra Todos” (2004).

Catarina também informou, pela rede social, que o velório do irmão aconteceu na noite de quarta-feira (1), entre 19h e 23h e, também, na manhã desta quinta-feira (2) entre 8h e 11h, no cemitério da Quarta Parada. O corpo do ator será cremado às 12h no crematório da Vila Alpina.

Fernando Petelinkar atuando em Cabocla, ao lado de Danton Mello

