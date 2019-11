Morre aos 81 anos o lendário fotógrafo Terry O’Neill

Algumas das imagens icônicas dos anos 60 foram criadas pelas lentes e visão de Terry O’Neill. Considerado um dos maiores fotógrafos de celebridades e moda de todos os tempos, ele faleceu sábado (16), em casa, Londres, aos 81 anos. O’Neill foi diagnosticado com câncer de próstata há alguns anos e morreu por consequência da doença.

Famoso como o artista que eternizou a swinggin London dos anos 60, ele clicou algumas celebridades mais famosas de todos os tempos, fossem artistas, políticos, músicos ou modelos. Há poucos anos declarou que não havia ninguém mais interessante para fotografar, elegendo Amy Winehouse como a última das artistas que considerava interessante.

Terry O’Neill tinha 20 anos quando fotografou os Beatles. A banda também ainda era desconhecida quando posou do lado de fora do Abbey Road Studios

O trabalho de O’Neill já foi tema de exposições em vários museus mundo afora. Aos 20 anos fez uma das fotos mais famosas (dos então ainda desconhecidos) The Beatles. “Me chamaram para ir até o Abbey Road Studios e fazer alguns retratos de uma banda nova. Eu nunca tinha trabalhado com um grupo, mas como eu era músico também e o mais jovem de toda equipe, eu fui o escolhido”, ele contou. “Eu levei os quatro para fora para ter uma luz melhor. A foto saiu em um jornal que esgotou as vendas. Aquela banda virou a maior banda do mundo: The Beatles”.

Elton John era um dos grandes amigos de O’Neill.

Elton John, Rolling Stones e David Bowie também foram registrados por ele. Ele foi casado com a atriz Faye Dunaway e a foto The Morning After, feita após ela vencer o Oscar de Melhor Atriz, está no The Portrait Gallery em Londres.

O’Neill era casado com Dunaway quando fez a foto batizada como Morning After, exposta no The Portrait Gallery, em Londres

A única vez que ficou nervoso para fazer uma foto foi da Rainha Elizabeth II. “Eu pesquisei algumas piadas sobre corrida de cavalos para quebrar o gelo e graças a Deus ela riu”, ele contou.



Terry O’Neill confessou que a única vez que ficou nervoso foi quando fez o retrato da Rainha Elizabeth II

Artistas do mundo inteiro lamentaram a morte de O’Neill. A atriz Barbra Streisand foi às redes sociais, postando um retrato dela feito por ele e se despediu: “Você tirou tantas fotos maravilhosas. Descanse em Paz”, escreveu.

