Morre Flora Diegues, atriz de “Além do Tempo”

Atriz formada pelo Tablado e graduada em cinema pela PUC-Rio, Flora era muito querida no meio artístico. Ela começou a carreira em um filme de seu pai, “Tieta do Agreste” (1996). Também participou da série “Questões de Família”, do GNT, e “Só garotas” (2014), do Multishow.

O velório da atriz está marcado para às 8h, da segunda (3), no Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro.

Amigos que contracenaram com ela prestaram suas homenagens: