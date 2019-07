Morre atriz de ‘A Fantástica Fábrica de Chocolate’

A atriz Denise Nickerson morreu aos 62 anos na última quarta (10). Ela ficou conhecida mundialmente após interpretar Violet Beauregarde em ‘A Fantástica Fábrica de Chocolate’, de 1971.

Nos últimos meses a atriz já estava com a saúde debilitada e sofreu um derrame no ano passado. De acordo com o site TMZ, ela teve o tratamento que a mantinha viva interrompido e sua morte foi anunciada na página da família no Facebook.