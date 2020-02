Morre aos 49 anos a atriz e escritora Fernanda Young

Aos 49 anos, a atriz, roteirista e escritora Fernanda Young morreu neste domingo (25) no sítio de sua família na cidade de Gonçalves (MG). Era casada e deixa quatro filhos.

Segundo o comunicado oficial à imprensa, ela teve uma crise de forte de asma e, logo após, uma parada cardíaca. Fernanda será velada às 13h e enterrada às 16h15 de hoje, no Cemitério de Congonhas, em SP.

Fernanda tinha uma coluna no jornal O Globo e já lançou diversos livros durante sua carreira. No próximo dia 12, ela entraria em cartaz ao lado de Fernanda Nobre com a peça “Ainda nada de novo“. A estreia aconteceria no Centro Cultural São Paulo.