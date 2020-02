Morde & Assopra: Naomi encontra a robô criada por Ícaro

Ícaro admite à esposa que criou um robô à imagem e semelhança dela

Foto: Divulgação – Rede Globo

Zariguim apaga e é levado por Abner (Marcos Pasquim) até a casa de Ícaro (Mateus Solano) para que o cientista possa consertá-lo. Quando a bateria do robô é recarregada ele vê a robô de Naomi (Flávia Alessandra) no laboratório e a liga.

Feliz de voltar à vida, a andróide sai pela casa justamente no momento em que a Naomi humana entra no laboratório com Leandro (Caio Blat). As duas não chegam a se cruzar nesse momento, mas acabam se esbarrando na residência depois que o jardineiro vai embora. O choque é tão grande que a robô se tranca no quarto e Naomi liga para o marido, desesperada.

Primeiro o cientista vai falar com a androide. Ela conta que Zariguim a ligou e que quer continuar viva. Depois, Ícaro admite à esposa que criou um robô à imagem e semelhança dela, provocando uma crise de ciúmes.

Como era de esperar, mulher e máquina entram em conflito. Desesperado, Ícaro pede para Júlia (Adriana Esteves) ir a sua mansão e lhe dar uma força. Enquanto a robô bate o pé e avisa Zariguim que não vai embora, a humana exige que o marido destrua sua “cópia”. Naomi robô escuta e entra em pânico. E Zariguim alerta a máquina para deixar de brigar com Naomi

se não quiser ser desligada.

Na intenção de continuar ligadíssima, a androide se desculpa com Naomi, que apresenta a robô ao filho, Rafael (Henry Fiuka), dizendo ser uma parente. Já a empregada Palmira (Neusa Maria Faro) quase surta quando as duas aparecem para o jantar.

Júlia fica sabendo que a primeira-dama incendiou o cafezal de Abner

Júlia vai à prefeitura e acusa Minerva de ter mandado colocar fogo no cafezal

Foto: Divulgação – Rede Globo

Depois de investigar, Júlia vai à prefeitura e acusa Minerva (Elizabeth Savalla) de ter mandado tocar fogo nas terras de Abner (Marcos Pasquim).

A bruxa exige uma acareação com Josué (Joaquim Lopes) e a paleontóloga põe o bandido frente a frente com Minerva. E apresenta Xavier (Anderson di Rizzi) e Maria João (Jurema Reis) como suas testemunhas. Depois Júlia procura Abner e afirma: provará que é inocente!