Morde & Assopra: Júlia e Abner começam a namorar escondidos

Abner se envolve em uma confusão, vai parar na cadeia e Júlia consegue soltá-lo

Fotos: Divulgação/Rede Globo

Após discutir com Abner (Marcos Pasquim) e beijá-lo bastante também, Júlia (Adriana Esteves) e sua equipe começam a escavar o barranco na propriedade dele. Tiago (André Bankoff ) acha a primeira vértebra do titanossauro e Minerva (Elizabeth Savalla) comemora com a paleontóloga. Josué (Joaquim Lopes) avisa Abner que Júlia começou a desenterrar o dinossauro.

Certa noite, o fazendeiro descobre que Raquel (Gabriela Carneiro da Cunha) fugiu para ver o show de Luan Santana na cidade e vai atrás da irmã. E Júlia corre para lá também a fim de impedir que o gato obrigue Raquel a voltar com ele para a fazenda.

Salomé (Jandira Martini) chega à apresentação de Luan com Celeste (Vanessa Giácomo) e manda o delegado prender Abner e Júlia para tentar afastar os dois. Resultado: o fazendeiro é levado para o xadrez e Júlia pede a Tiago que contrate um advogado para tirá-lo de lá. Enquanto isso, Salomé recomenda que Celeste espere mais um pouco para libertar seu amado.

Celeste não vai desistir tão fácil de conquistar Abner, seu grande amado

Foto: Divulgação/Rede Globo

Minutos depois, Hortência (Walderez de Barros) vai à cidade com Raquel para tentar tirar o filho do distrito policial. Júlia pressiona o delegado a soltar o caipira e Pimentel (Tarcísio Filho) acaba cedendo. Abner acha que Júlia foi até lá para prejudicá-lo e fica surpreso ao saber que ela, na verdade, o soltou.

Quando Celeste chega, Abner já saiu atrás de Júlia. Nisso, a cientista confessa: pensa em Abner, os dois se beijam e combinam namorar escondidos. Aconselhada pela mãe, Celeste passa a se vestir e a se comportar como a falecida irmã, Alzira, para tentar conquistar o cunhado.