Morde & Assopra: Alice fica sabendo que é filha de Lilian!

Durante uma discussão, Lilian revela que é a mãe biológica de Alice!

Foto: Divulgação/Rede Globo

Com medo da proximidade de Lilian (Narjara Turetta) e Alice (Marina Ruy Barbosa), Minerva (Elizabeth Savalla) arma uma cilada para que a filha demita a empregada. E, no auge de sua indignação, Lilian acaba revelando à menina que é a mãe biológica dela.

Inicialmente Alice não acredita, mas ao desabafar a história com Renato (Fernando Roncato), o enfermeiro revela: aconteceu algo estranho durante o período que ela esteve internada se recuperando das queimaduras sofridas no dia em que se casaria com Guilherme (Klebber Toledo).

Guilherme vai debochar de Alice ao descobrir a origem da moça…

Foto: Divulgação/Rede Globo

Os dois vão até o hospital e, vendo a ficha médica, confirmam que Alice é realmente filha de Lilian. Chocada, a garota vai procurá-la na mercearia e pergunta por que foi enganada e criada por outra família. Em seguida, vai falar com Minerva e Isaías (Ary Fontoura) e despreza os pais adotivos.

Revoltada, ela se muda para a casa de Lilian e dorme a primeira noite no sofá. No dia seguinte, é vista por Guilherme na mercearia, e o cafajeste, ao saber a verdade sobre o nascimento da ex-noiva, debocha dela. Mas depois, ao vê-la passeando com Renato, fica cheio de ciúme e disposto a reconquistá-la, agora que ambos estão pobres.