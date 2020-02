Morde & Assopra: Abner abandona Júlia minutos antes do casamento

Salomé vai conseguir separar Abner de Júlia

Foto: Divulgação/Rede Globo

E não é que Salomé (Jandira Martini) consegue mesmo arruinar o casamento de Abner (Marcos Pasquim) e Júlia (Adriana Esteves)? No dia da cerimônia, a megera manda Josué (Joaquim Lopes) inventar para o caipira que queimou a fazenda dele a mando da paleontóloga. Abner acredita na mentira e desiste de se unir à loira na mesma hora.

Arrasada e humilhada com o cancelamento do casamento, Júlia resolve deixar Preciosa, mas ao reencontrar o avô, muda de ideia e aluga uma casa para morar com ele. Ícaro (Mateus Solano) passa, então, a dar o maior apoio à amiga, despertando ciúme em Naomi (Flávia Alessandra). Agora vai!