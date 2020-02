Missão CONTIGO!: fotografe seu look de Réveillon e apareça na nossa revista

Fotos: Reprodução/Instagram

A CONTIGO! tem uma super missão para você: estrelar as nossas páginas em 2014! Se você quer ser uma celebridade, acompanhe o nosso Instagram e siga os passos que demos para esta virada de ano.

A missão

Se você vai passar o Réveillon de branco, não esqueça de levar o celular para a festa e registrar o seu look. Você tem até a manhã do dia 2 de janeiro para publicar suas fotos usando a hashtag #missãocontigo.

Vamos escolher as imagens que sairão na nossa revista especial de Ano-Novo, que chegará nas bancas no dia 8 de janeiro. O resultado também será divulgado no nosso Instagram. Acompanhe!

Dicas para sair bem na foto

– Aposte em looks metalizados (e pode investir nos acessórios também!) como faz Sabrina Sato no @sabrinareal;

– Fendas, brilho e salto: na hora de montar um look festa, pode abusar como a Gisele Bündchen no @giseleofficial;

– Batom vinho está em alta e combina muito com noites de festa, como sabe muito bem a Rihanna, que arrasa no @badgalriri;

– Deixe o cabelo solto, moldado com ondas leves, como o ruivo incrível da Marina Ruy Barbosa à mostra no @marinaruybarbosa;

– Finalize com um sorriso lindo como a Paola Oliveira, do @paolaoliveira5.

Está esperando o quê? Siga o @tocontigo e comece o ano brilhando!