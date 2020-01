Miley Cyrus aparece no primeiro trailer da 5ª temporada de ‘Black Mirror’

Depois do filme “Bandersnatch”, inspirado na série, “Black Mirror” está de volta com a quinta temporada na Netflix. O primeiro trailer oficial sobre as novas histórias foi divulgado nesta quarta-feira (15) e traz uma cantora que já havia confirmado presença na trama: Miley Cyrus.

A plataforma de streaming usou o Twitter brasileiro para divulgar a premissa da nova temporada, com um tuíte direto sobre como a relação das pessoas com a tecnologia está realmente cada vez mais insana. Além disso, a publicação também revelou a data de retorno da série. “Não tenho nem mais coragem pra chamar essa série de distopia. De qualquer forma, Black Mirror volta dia 5 de junho”.

Em tom de suspense com flashes rápidos, o teaser mostra três novas histórias que serão contadas durante a temporada. Pelo o que o vídeo entrega, essas tramas envolvem conflitos familiares, questões de autoestima e problemas internos intensificados pela tecnologia. Um desses problemas é retratado com Miley como personagem principal da história.

Não tenho nem mais coragem pra chamar essa série de distopia. De qualquer forma, #BlackMirror volta dia 5 de junho. pic.twitter.com/5pjF8P4FYj — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) May 15, 2019

Além da cantora, outras figuras conhecidas farão parte da história: Anthony Mackie (“Vingadores: Ultimato”), Andrew Scott (“Sherlock”), Yahya Abdul-Mateen II (“Aquaman”) e Topher Grace (“Homem-Aranha 3).