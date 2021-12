Morre a atriz Mila Moreira

Morreu na madrugada desta segunda-feira, a atriz Mila Moreira, aos 75 anos. Ela estava internada no Hospital CopaStar, no Rio de Janeiro, a causa da morte não foi divulgada pelo hospital. A atriz foi uma das primeiras modelos a atuar na televisão, em 1979. Ao longo da carreira, participou de dezenas de novelas e minisséries.

Ela, que esteve em novelas como Elas por Elas, Corpo a Corpo, Que Rei Sou Eu?, Meu Bem, Meu Mal, Paraíso Tropical, Ti Ti Ti, fez seu último trabalho na TV em 2016, na novela A Lei do Amor. Ainda não há informações sobre o velório e enterro da atriz.

A atriz não deixa filhos. No anos 1970, Mila foi casada com o ator Luis Gustavo, morto em setembro deste ano, aos 87 anos, após batalha contra o câncer. Mila também foi casada com o designer austríaco Hans Donner, anos ano 1980.