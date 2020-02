Miguel pede Luciana em casamento

Para espanto geral, Miguel e Luciana ficarão juntos de vez

Foto: Divulgação/ Rede Globo

Dizem – e é verdade! – que até dos piores momentos da vida sempre tiramos uma lição. E que nessas horas de pesadelo é possível enxergar saídas e novas chances de felicidade. Pois é exatamente isso o que vai acontecer com Luciana (Alinne Moraes) daqui para frente.

O lindo, doce e sempre bem-humorado Miguel (Mateus Solano), que nunca escondeu sua atração pela cunhada, verá cada vez mais crescer em seu peito um imenso e irresistível amor. O mesmo acontecerá com a ex-modelo. Ao mesmo tempo em que percebe Jorge (Mateus Solano) se distanciando dela por insegurança e até covardia, Lu encontra em Miguel seu porto seguro. E, em breve, fatalmente constatará que também está perdida de amor pelo médico.

Diante desta situação nova e avassaladora, certo dia, Miguel não se segura e beija Luciana que, claro, corresponde ao carinho. Como ela já estará separada de Jorge, e Miguel de Renata (Bárbara Paz), os dois iniciarão um belo romance, para espanto geral. Menos, é certo, para Tereza (Lília Cabral), que desde que a filha voltou da trágica viagem a Petra notou que existia algo muito especial entre ela e Miguel.

Mas duas pessoas se revoltarão com a novidade. O primeiro, obviamente, será Jorge. Embora tenha deixado Lu à mercê de seu destino e já estar sendo disputado por Paixão (Priscila Sol) e Suzana (Carolina Chalita), ele não aceitará a ideia de ver seu gêmeo com a ex-noiva. Tempo perdido. Miguel não estará nem aí para a fúria do maninho chato e enfrentará tudo e todos para ficar com Luciana.

Outra que dará pulos de raiva, em vão, será Ingrid (Natália do Vale). Ela, que desde o acidente de Luciana fez de tudo para separar Jorge da moça, terá de aceitá-la, agora, como namorada de seu outro filho, Miguel.

Mas a bomba maior cairá quando, num momento de pura magia, Miguel pedir Luciana em casamento. Apaixonado, ele dará um lindo anel à bela, que, de imediato, dirá sim ao seu novo e verdadeiro amor. Indignado com isso, Jorge abrirá guerra contra o irmão.