Michelle Obama usa bota ousadíssima em evento

Michelle Obama tem viajado para a turnê de lançamento de seu livro de memórias, o “Becoming”. Na última quarta-feira (19), data de encerramento da turnê, ela chocou à todos com seu look ousado. Além do vestido de cetim amarelo com fenda generosa, a ex-primeira dama usou botas muito brilhantes.

No dia, ela foi convidada para uma entrevista com Sarah Jessica Parker e foi Meredith Koop, atual stylist de Michelle, a responsável por essa virada nos visuais da escritora.

O modelo de calçados pouco básico conta com paetês, um bico fino e um cano bastante alto. Batizadas de Knife boots, as botinhas são da marca francesa Balenciaga, e custam 3.900 dólares (quase 15 mil reais).

A entrevista foi apenas um dos eventos que Michelle compareceu para promover seu livro. Em todos, ela chamou atenção por culpa de seu estilo atual, composto por looks mais modernos e diferentes dos formais que usava na Casa Branca.

Lançado em novembro deste ano, “Becoming” já é o título mais vendido dos Estados Unidos, além de sucesso absoluto em países como França e Itália.