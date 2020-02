”Meu pai não curte que as filhas sejam atrizes”, diz Lorena Comparato

Fã do Jardim Botânico, Lorena vai ao parque pelo menos duas vezes por mês e tem até carteirinha de sócia

Foto: Selmy Yassuda

Lorena Comparato, 22 anos, carrega o dom para arte no DNA. Filha do roteirista Doc Comparato, 62, e irmã da atriz Bianca Comparato, 27, ela segue a árvore genealógica da família e estreia como Abigail, no seriado “Pé na Cova”, da Globo. Ela fará a mulher bem mais nova – e completamente tonta – de Ruço, personagem de Miguel Falabella, 56. Nascida e criada no meio – seu pai é autor de várias minisséries de TV –, ela reconhece que o sobrenome pode suscitar preconceitos. “Meu pai não curte que as filhas sejam atrizes. Tem medo que a gente sofra. Mas (no fundo) gosta, faz a linha durão, mas assiste a tudo e adora.”, diz a atriz.

