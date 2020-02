Melhores e piores de 2011: Os vencedores

Veja quem foram os destaques de 2011 na opinião das nossas leitoras

Foto: Divulgação – Rede Globo

Nossas internautas elegeram os destaques da televisão brasileira em 2011. Foram quase 16 mil votos e os vencedores você confere abaixo:

Melhor Novela: Cordel Encantado

Cordel Encantado foi, sem dúvida, o grande destaque da televisão em 2011. Escrita pelas talentosas Thelma Guedes e Duca Rachid, a trama conquistou o público com a leveza e originalidade com que foi contada a história de amor de Açucena (Bianca Bin) e Jesuíno (Cauã Reymond).

Cordel Encantado: 44%

Insensato Coração : 20%

Fina Estampa: 14%

Morde & Assopra: 14%

Vidas em Jogo: 4%

O Astro: 4%

Gato do ano: Rafael Cardoso

Foto: Divulgação – Rede Globo

A novela A Vida da Gente foi um marco na carreira de Rafael Cardoso. Interpretando o bom moço Rodrigo, o ator chamou a atenção do público feminino pela forma sensível com que tratou temas polêmicos, como o coma da namorada, Ana (Fernanda Vasconcellos) e o envolvimento de seu personagem com a irmã dela, Manuela (Marjorie Estiano). Lindo e talentoso, Rafael foi eleito o gato do ano.

Rafael Cardoso: 26%

Cauã Reymmond: 19%

Paulo Rocha: 18%

Domingos Montagner: 13%

Rodrigo Lombardi: 13%

Malvino Salvador: 11%

Revelação: Domingos Montagner (Herculano – Cordel Encantado):

Foto: Divulgação – Rede Globo

O paulistano Domingos Montagner, de 49 anos, já garantiu seu espaço no time de galãs maduros da Rede Globo. Na pele do cangaceiro Herculano, Domingos destacou-se pela atuação brilhante e, claro, pelos traços fortes e pelo porte de 1,86 metro e 88 quilos.

Domingos Montagner (Herculano – Cordel Encantado): 43%

Giovanna Lancellotti (Cecília – Insensato Coração): 20%

Klebber Toledo (Guilherme – Morde & Assopra): 19%

Paulo Rocha (Guaracy – Fina Estampa): 11%

Rodrigo Andrade (Eduardo – Insensato Coração): 3%

Taina Muller (Paula – Insensato Coração): 3%

Melhor ator: Gabriel Braga Nunes (Léo – Insensato Coração)

Foto: Divulgação – Rede Globo

Com a saída de Fábio Assunção do elenco de Insensato Coração, Gabriel Braga Nunes ficou com o papel e teve a chance de roubar a cena na novela. Na pele do vilão Léo, Gabriel fez inúmeras maldades e convenceu o público com sua frieza.

Gabriel Braga Nunes (Léo – Insensato Coração) : 50%

Bruno Gagliasso (Timóteo – Cordel Encantado): 32%

Rodrigo Lombardi (Herculano – O Astro): 10%

Herson Capri (Cortez – Insensato Coração): 4%

Humberto Martins (Neco – O Astro): 3%

Marco Ricca (Samir – O Astro): 1%

Melhor atriz: Cássia Kis Magro (Dulce – Morde & Assopra)

Foto: Divulgação – Rede Globo

A novela Morde & Assopra dividiu opiniões, mas a excelente atuação de Cássia Kis Magro foi unanimidade entre o público. Sua personagem, a sofrida Dulce, ganhou espaço e garantiu à atriz muitos elogios da crítica.

Cássia Kis Magro (Dulce – Morde & Assopra): 59%

Gloria Pires (Norma – Insensato Coração): 14%

Lilia Cabral (Griselda – Fina Estampa): 12%

Christiane Torloni (Tereza Cristina – Fina Estampa) : 7%

Ana Beatriz Nogueira (Eva – A Vida da Gente): 5%

Debora Bloch (Ursula – Cordel Encantado): 3%

Pior ator ou pior atriz: Carolina Dieckmann (Fina Estampa)

Foto: Divulgação – Rede Globo

Carolina Dieckmann se esforça, mas não consegue conquistar a maioria do público. Sua atuação como a periguete Teodora, de Fina Estampa, não convenceu e vem sendo alvo de críticas.

Carolina Dieckmann (Fina Estampa): 30%

Paola Oliveira (Insensato Coração): 21%

Eriberto Leão (Insensato Coração): 17%

Caio Castro (Fina Estampa): 14%

Flávia Alessandra (Morde & Assopra): 14%

Dalton Vigh (Fina Estampa): 4%

Melhor vilão: Léo (Insensato Coração)

Foto: Divulgação – Rede Globo

Léo matou, roubou, enganou e fez tantas maldades que foi eleito pelas nossas leitoras como o melhor vilão do ano.

Léo (Insensato Coração): 50%

Timóteo (Cordel Encantado): 24%

Tereza Cristina (Fina Estampa): 12%

Cléber (Vidas em Jogo): 6%

Samir (O Astro): 4%

Úrsula (Cordel Encantado): 4%

Melhor mocinha: Açucena (Cordel Encantado)

Foto: Divulgação – Rede Globo

Diferente da maioria das mocinhas, Açucena, interpretada por Bianca Bin, era uma sertaneja “arretada”, que sabia o que queria. Sua personalidade forte, no entanto, não ofuscava sua doçura e inocência.

Açucena (Cordel Encantado): 31%

Manuela (A Vida da Gente): 27%

Cecília (Insensato Coração): 24%

Lili (O Astro): 6%

Alice (Rebelde): 6%

Arminda (Ribeirão do Tempo): 6%

Casal sem sal: Pedro e Marina (Insensato Coração)

Foto: Divulgação – Rede Globo

O sucesso de Insensato Coração foi graças aos vilões que a trama possuía, já que o casal de protagonistas não tinha química, na opinião das internautas. O romance de Pedro (Eriberto Leão) e Marina (Paola Oliveira) se mostrou apático durante a trama e não convenceu o público.

Pedro e Marina (Insensato Coração): 40%

Antenor e Patrícia (Fina Estampa): 21%

Francisco e Rita (Vidas em Jogo): 14%

Carol e André (Insensato Coração): 13%

Júlia e Abner (Morde & Assopra): 8%

Márcio e Lili (O Astro): 5%