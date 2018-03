Meghan Markle quebra outro protocolo real

Meghan Markle, 36 anos, a futura mulher do príncipe Harry, 33 anos, parece não curtir muito os padrões estéticos adotados pela Família Real do seu noivo.

A atriz compareceu a um evento na última sexta-feira (23), no campus do parque científico da próxima geração da Irlanda do Norte, com um coque despojado na parte lateral de sua cabeça distribuindo sorrisos para o público.

Ao lado de Harry, Meghan estava vestida com um look elegante em tons pastel, com um lindo sobretudo, porém o seu penteado saiu das regras adotadas pela realeza para as aparições públicas.

Normalmente, espera-se que a companheira de um membro da Família Real sempre esteja com seu cabelo em ordem e, mesmo que opte por um penteado preso, que ele esteja bem estruturado e elegante.

Meghan foi ao evento com seu cabelo preso em coque baixo composto por algumas mechas caindo em seu rosto.

Em sua primeira aparição ao público ao lado do príncipe Harry, Meghan já havia adotado o mesmo penteado, o coque mais bagunçado, e causou muitos comentários pela sua ousadia.

