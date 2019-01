Meghan Markle e Príncipe Harry estão em destino secreto de Ano Novo

Enquanto a maioria dos plebeus passou o a virada do Ano Novo bebendo champagne e assistindo a fogos de artifício, o Duque e a Duquesa de de Sussex, Príncipe Harry e Meghan Markle tiveram sucesso em despistar a imprensa sobre como passaram o Réveillon.

Eles não foram vistos na ocasião e, como não tem redes sociais, não compartilharam seus momentos como faz a maioria das celebridades. Aparentemente, os dois partiram do palácio inglês de Sandringham, onde passaram o Natal com o restante da família, rumo a outro destino, desconhecido dos paparazzi.

No ano passado, tudo indica que eles passaram a virada em Mônaco, mas até isso é incerto, já que a informação nunca foi compartilhada pelo casal. Assim como Duque e a Duquesa de Cambridge, Príncipe William e Kate Middleton costumam passar a data com a família de Kate no interior da Inglaterra, parece que o casal mais recente está estabelecendo uma nova tradição de destinos secretos.