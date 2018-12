A condição que Meghan deu ao pai para voltar a falar com ele

Meghan Markle teria dado uma condição a Thomas Markle, seu pai, para voltar a falar com ele. Segundo a Vanity Fair, uma fonte próxima a ela disse que a duquesa teve apenas uma conversa com o pai desde que se casou o príncipe Harry. “Meghan deixou claro que eles só poderiam ter um relacionamento se ele se mantivesse silêncio”, disse a fonte.

Thomas, no entanto, não estaria cumprindo o trato. No sábado (8), ele fez algumas revelações polêmicas sobre a filha para o britânico Daily Mail. Ele disse que tenta contato há muito tempo e que ela deu maconha de lembrança para os convidados do primeiro casamento, o que pode prejudicar a imagem de uma duquesa.

“Ela disse que ele não poderia falar com a imprensa. Mas ele continua fazendo isso, e ela sente que não pode confiar nele. Eu também não gostaria que meu pai aparecesse na imprensa todos os dias, porém Thomas deu várias entrevistas desde o casamento, e diz que a família real está dando um gelo nele”

Meghan também teria dito que, se o pai quisesse manter um relacionamento com ela, ele deveria contar o contato com o resto da família, incluindo a Samantha Markle, a meia-irmã com quem não se dá bem.

+ Pai de Meghan Markle faz revelação polêmica sobre a filha

Rainha Elizabeth revela, acidentalmente, foto de George e Charlotte

Siga CLAUDIA no Instagram