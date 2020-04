Meghan e Harry doam mais de R$ 500.000 para instituição de caridade

A pedido de Meghan e Harry, mais de meio milhão de reais será doado para a Feeding Britain, instituição de caridade dedicada a eliminar a fome e suas causas, especialmente entre as crianças, no Reino Unido. A quantia de £ 90,000 (aproximadamente R$ 591.468) faz parte do excedente dos lucros gerados pela transmissão do casamento real pela emissora BBC.

Sensibilizados pelo trabalho da instituição, o casal telefonou para o Arcebispo da Cantuária, responsável por ter conduzido a cerimônia de casamento dos dois em 2018 e que também é o presidente da Feeding Britain, para discutir a doação para os projetos que ela realiza por toda a nação.

Meghan e Harry conheceram o trabalho da instituição em janeiro de 2019, após uma visita ao supermercado comunitário da Feeding na cidade de Birkenhead. Ao Daily Mail, uma fonte declarou que o casal possui agradáveis lembranças da ocasião, “especialmente da generosidade e compaixão de todos os que lá trabalham para ajudar os outros.” E completou dizendo que o duque e a duquesa de Sussex “estão encantados por poder garantir que o dinheiro será doado para uma causa tão grandiosa.”

Como a BBC cobriu a maior parte dos custos de transmissão da cerimônia de casamento, ela ficou com o que foi arrecado com os direitos de transmissão e suas subsequentes vendas. Contudo, foi acordado que, caso houvesse algum lucro, uma porcentagem do excedente seria destinado para uma instituição de caridade.

O diretor nacional da Feeding Britain, Andrew Forsey, declarou que todos estão incrivelmente gratos por um auxílio tão generoso e que deverá sustentar seu trabalho de emergência contra o coronavírus até que as aulas sejam normalizadas. “Durante esse período, ajudaremos a suprir o café da manhã, almoço e jantar de dezenas de milhares de crianças todos os dias. Estamos muito agradecidos que o duque e a duquesa tenham contribuído para esse programa.”

