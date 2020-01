Mc Gui: “Sinto a presença do meu irmão. É ele que está me dando forças!”

Fez shows depois da morte dele?

Sim, faço show direto, não posso parar.Já cheguei a 65 por mês, mas agora é uma média de 30, porque aumentou a estrutura. Hoje tenho minha banda.

No laudo consta que Gustavo morreu de arritmia cardíaca. Sabe o que pode ter causado isso?

Não quero me lembrar das coisas ruins.

Você teve contato com drogas?

Nunca. Não uso nada, não bebo nem fumo, sou caretão.

Além da tragédia de perder seu irmão tão jovem, já passou alguma dificuldade na vida?

Não enfrentei nenhum problema financeiro. Meus pais tinham uma lan house e eu, com 12 anos, trabalhava com eles para comprar minhas coisas. Mas era tudo da 25 de Março (rua de comércio popular em São Paulo).

Por que escolheu o funk?

Sempre escutei funk e me espelhava em todos os funkeiros.

Como você concilia escola e carreira?

Já me acostumei com toda a correria. Tenho que ir bem nos dois, ou meus pais pegam no meu pé.

Você está com uma gravadora?

Fechei há pouco tempo um contrato com a Universal Music e fiz meu primeiro DVD. Os CDs eu mesmo produzo, mas agora todos vão sair pela Universal.

Gosta de ostentar?

Eu gosto, claro, ostento minha mobilete, meu quadriciclo. Compro de tudo (risos).

Já ficou com alguma fã?

Não, nem ficaria. Fã é fã.

É mais pegador ou romântico?

Não tem como ser romântico, as meninas não procuram o Guilherme, elas querem ficar com o MC Gui. Nem penso em namoro agora, só me atrapalharia. No futuro, quem sabe, mas aí é Deus quem cuida.

Tem alguma tatuagem?

Fiz a minha primeira tatuagem em homenagem ao meu irmão. É no braço e tem o nome dele, e também o refrão da música Ostentar Esperança (Sonhar, nunca desistir/ ter fé, pois fácil não é/ e nem vai ser)

Algum medo o atormenta?

Sim, agora tenho muito medo de perder mais alguém da família, mais um pedaço da minha vida!