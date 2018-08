MC Carol diz estar em pânico com saída da prisão de ex que a agrediu

Agora a prisioneira sou eu! Todos os lugares que gosto de ir acabou, vou ter que sair de Niterói e acabar com meus shows pelo Rio. Agora eu que vou ter que viver com medo, mais do que eu já estava! Está escrito no processo, que ele invadiu a minha casa as 4h tomou choque ‘mas o facão era meu’ e os cortes na minha mão, foi porque eu teria segurado na parte que corta! Eu queria perguntar ao juiz E SE EU FOSSE A SUA FILHA??????????? Será que esse depoimento completamente E S T U P I D O teria algum valor? Eu só peço a Deus que me proteja de morrer ou matar!

A post shared by MC Carol (@mccaroldeniteroioficial) on Aug 2, 2018 at 5:40pm PDT