Mauricio Mattar será pai pela quarta vez

Mauricio Mattar, de 55 anos, compartilhou com os seus seguidores no Instagram o nascimento do seu quarto filho. O ator fez o anunciou na noite desta segunda-feira (21), assim que Rayla, fruto de seu casamento com Shay Dufau, de 29 anos, chegou ao mundo.

Na publicação, o ator escreveu emocionado sobre esse momento especial e marcante em sua vida: “Parabéns, Rayra, minha filhotinha amada, feliz aniversário viu? Sua irmã nasceu hoje às 16h08, apenas 22 minutos do seu horário, que foi 16h30 do mesmo dia 21 de outubro! Que felicidade dupla! Deus é perfeito! Gratidão”, agradeceu.

A caçula da família vai compartilhar a data de aniversário com Rayra Gracie, a filha mulher mais velha de Mauricio com Flávia Gracie.

Além das meninas, o galã também é pai de Luã, de 32 anos – que nasceu do relacionamento de Mattar com a cantora Elba Ramalho –, e de Petra, de 25 anos, que teve com a empresária Fabiana Sá.

