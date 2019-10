Maurício Arruda chora e emociona público em sessão de autógrafos

“Nunca imaginei que um dia eu ia apresentar o Decora”, contou hoje (18), Mauricio Arruda, apresentador do reality do canal GNT durante o lançamento do seu livro “Decora com Maurício Arruda” (Ed. Globo). Arruda estava na 3ª Semana Criativa de Tiradentes, festival na cidade mineira que reúne designers e artesãos locais para valorizar o movimento “maker”, que exalta os trabalhos manuais.

Antes da sessão de autógrafos, o arquiteto paranaense, nascido em Londrina e que conquistou o público, fez um talk para os fãs no casarão que abriga o Espaço de Conteúdo da Westwing no evento. Durante o bate-papo, lembrou feliz do dia, em 2015, que o telefone tocou e era Bel Lobo o convidando para fazer ‘um projeto’. Para ele, o Decora é um programa de decoração extremamente democrático. “Eu acredito que design e decoração são uma ciência que pode ser aprendida por todos. Não tem a ver com um dom. Todo mundo pode aprender”, garante.

Com bom-humor e franqueza, Maurício contou as transformações pelas quais vem passando fazendo o reality. “Percebi que o processo não passava por uma questão de estilo e sim pela história das pessoas”, disse. Mas ao contar como o programa de fato transformou sua vida e seu modo de pensar, Mauricio se emocionou e chorou ao dizer “Eu tinha preconceito com cores, preconceito com estampas, com materiais, com histórias”. Entre lágrimas, contou ” parei de fazer perguntas e passei a ouvir as pessoas.”

Emocionada também, a plateia acompanhou o silêncio do apresentador e ajudou Maurício a continuar lendo alguns trechos do livro, que contém apenas fotos inéditas. Para ele, fazer o programa é ensinar. “E ensinar é trocar”.

Decora com Maurício Arruda custa R$ 32,99 na Amazon

– O livrocusta R$ 32,99 na Amazon

Leia também: Alerta tendência: veja como usar bolsa de palha no dia a dia

+ 7 looks para trabalhar em dias de calor

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?