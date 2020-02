Mateus Solano: “Estar apaixonado dá sentido à vida”

“Se houvesse amor, eu ficaria com

uma mulher tetraplégica”

Foto: Selmy Yassuda / Marcos Vieira

e Marcelo Correa

Que amar faz bem à saúde não é novidade para Mateus Solano. O intérprete de Miguel e Jorge está apaixonado pela atriz Paula Braun há mais de dois anos. “Sou conquistado diariamente pela minha mulher”, responde. E o bem que essa relação faz para a vida do ator agora será dobrado – Paula está grávida de quatro meses. “Estar apaixonado dá sentido às nossas vidas”, conclui. Veja a entrevista com esse romântico charmosíssimo.

Você acredita em amor à primeira vista?

Eu acho que os grandes amores podem acontecer de todas as formas, a única certeza é a de que não há regras para acontecerem.

Por que o Miguel agrada às mulheres?

O Miguel é mais que um homem, representa um ideal, um herói romântico. Um cara destemido, corajoso e, ao mesmo tempo, compreensivo e carinhoso. Um sonhador que luta pelo que quer sem jamais perder a ternura.

É difícil encontrar alguém assim no mundo de hoje?

Acho que não. Como o Miguel, já não sei. Mas não esqueçamos que ele se tornou o que é por causa do amor pela Luciana! Antes, dava mole pra todas, mesmo estando com a Renata (Bárbara Paz). O amor faz o romântico.

Você é romântico?

Foto: Selmy Yassuda / Marcos Vieira e Marcelo Correa

Sou romântico e dedicado à mulher que eu amo. Mas estou um pouco longe do romantismo do Miguel. Você é apaixonado e sem pudores de demonstrar. Isso é encantador para uma mulher… Não só para a mulher, mas também para o homem! Estar apaixonado dá sentido às nossas vidas.

Você acredita no amor eterno?

Claro! Todos querem isso.

Ficaria com uma mulher como a Luciana, tetraplégica?

Se houvesse amor, não veria problema algum. Mas estou falando de AMOR.

O que pretende fazer depois da novela?

Viajar, descansar, depois voltar a trabalhar e cuidar da minha família.