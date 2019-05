Marina Ruy Barbosa vai processar empresária de Xuxa por difamação

Marina Ruy Barbosa pretende processar a empresária de Xuxa, Mônica Muniz, por difamação. A atriz ficou ofendida após ler um comentário de Mônica em resposta a uma internauta em um post no Instagram, com foto de Bruna Marquezine e Sasha. A informação foi divulgada pela coluna de Ancelmo Gois, no jornal O Globo.

“Vivia prestigiando a Marina também! Se eu fosse a Sasha, tomava muito cuidado porque se tiver seu nome envolvido em qualquer treta a outra é a primeira a abandonar e falar que ‘nunca foram amigas’, vai vendo…”, escreveu a internauta sobre Bruna ter parado de seguir Marina no Instagram.

Ao ler o comentário, Mônica respondeu: “Que comentário idiota! São amigas de infância! Nenhuma delas irá se envolver com um homem casado!”

Marina teve seu nome envolvido na separação de José Loreto e Débora Nascimento e sofreu bastante com a polêmica. A assessoria da atriz confirmou ao UOL que seu advogado entrará na Justiça contra a empresária “por conta de um comentário difamatório nas redes sociais”. Procurada pelo site, Mônica Muniz disse que não citou o nome de ninguém e que não pretende comentar o assunto.

