Marina Ruy Barbosa sobre assédio no Carnaval: “Não é não”

A atriz Marina Ruy Barbosa foi uma das vozes que reforçou a campanha contra o assédio sexual no Carnaval. Em sua conta no Instagram, a global compartilhou no último sábado (10), a mensagem da Organização das Nações Unidas (ONU) feita especialmente sobre o tema e ainda enfatizou o assunto com sua opinião.

“Não é Não! (…) E lembre-se: a culpa nunca é da vítima!”

O que fazer em caso de assédio?

A Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência funciona 24 horas, todos os dias da semana e também em feriados. Para denunciar casos de assédio, basta ligar para a central discando 180.

