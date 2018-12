Marina Ruy Barbosa revela vontade de radicalizar cabelo para novela

Marina Ruy Barbosa revelou que mudar o visual radicalmente está nos seus planos, inclusive trocar a cor do cabelo.

A declaração da atriz foi feita durante uma entrevista ao programa Vídeo Show, da Rede Globo. Marina, que é dona de um dos cabelos a mais pedidos na Central de Atendimento ao Telespectador (CAT), contou como foi adotar a franja. O sucesso do novo corte foi imediato.

“Não imaginei [o sucesso do corte], fiquei muito feliz, logo que eu cortei e postei as fotos nas redes sociais, as meninas faziam o corte, tiravam uma foto parecida e me marcavam”, afirmou.

Criticada por muita gente por estar sempre com o mesmo visual em seus papéis, a artista acabou revelando que tem vontade de mudar radicalmente. Durante a entrevista, ela relembrou que já mudou algumas vezes, e que está disposta a radicalizar quantas vezes for necessário: “Eu estive morena em ‘Amortemo’, na série que eu era uma noiva cadáver. E para essa novela eu quase fiquei loira. Até porque eu acabei emendando um trabalho no outro”. E ainda confessou: “A minha preocupação também era ficar com uma cara diferente no vídeo. Mas eu tenho vontade de dar uma mudada sim. De fazer uma vilã, uma louca”.

