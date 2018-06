Marina Ruy Barbosa comemora aniversário na feira

A festança hoje promete ser grande. A atriz Marina Ruy Barbosa organizou uma enorme festa de aniversário no topo do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. Além de convidados estrelados, os boatos são de que o DJ Alok vai comandar o som, enquanto a galera come docinhos e salgados especiais. Mas, antes desse momento especial chegar, Marina foi surpreendida muitas vezes.

Ontem, a ruiva ganhou uma comemoração inesperada do elenco da novela das 7, Deus Salve o Rei, da qual é protagonista. Equipe e atores levaram um bolo para o set. Hoje, ela resolveu almoçar na feira e, depois de ser reconhecida pelos funcionários da barraca de pastel, ganhou um coro de parabéns. A ruiva ainda gravou seu pedido, um pastel de queijo com caldo de cana. Encheu a boca de água. Veja as fotos abaixo.

