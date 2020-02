Marina Ruy Barbosa: “Brinco que meu nome é trabalho”

Marina Ruy Barbosa, dona de belas madeixas ruivas

Foto: Divulgação

Dona de um dos cabelos mais cobiçados pelas mulheres, com uma carreira de sucesso e namorada de um gato. Não, a vida de Marina Ruy Barbosa, 18 anos, não saiu de um conto de fadas. Com um papel de destaque no horário nobre como a órfã milionária Nicole de Amor à Vida, a atriz prova que idade não é documento para quem tem talento e sabe o que quer. No caso de Marina, a delicadeza e meiguice que têm conquistado o público não podem ser confundidas com fragilidade. Mas, claro, ela também tem suas inseguranças. “Me acho normal, nunca me achei bonita”, diz. Dá para acreditar?

Gata e seus gatinhos

A atriz tem três gatinhas em casa: Penélope, Ruth e Raquel. E sua paixão pelos bichanos é tanta que, quando encontra flhotes abandonados, leva-os para casa, cuida e tenta achar um lar para eles pelas redes sociais. Fofa demais, né?

Madeixas dos sonhos

O ruivo natural e as ondas do cabelo de Marina fazem sucesso entre a mulherada! Não é à toa que as madeixas são o que a

atriz mais gosta nela. ‘É o cabelo mais pedido hoje no salão”, diz o hairstylist das famosas Marco Antônio Biaggi, responsável pelo visual da bela. Segundo ele, a ruiva não dispensa o BB Cream de cabelo. “Ela usa o da Uniq One”, revela. A atriz prefere xampu para cabelos ruivos com óleo de cranberry. A cabeleira, porém, corre o risco de ser raspada na novela, acredita? “Acho válida qualquer mudança radical se for importante para a personagem”, finaliza.

Kleber e Marina, só amor

Foto: AgNews

Príncipe encantado

Ela é linda, talentosa e tem um namorado (o primeiro!) que parece um príncipe. Além de lindo, o ator Klebber Toledo, de 26 anos (que está no quadro Dança dos Famosos, no programa Domingão do Faustão), é só carinho: manda fores duas vezes no mês! Juntos há dois anos, eles se conheceram nos bastidores da novela Morde & Assopra (2011).

Falando em amor…

O segredo para achar um partidão? “As mulheres ficam dizendo que querem um príncipe na vida, mas não agem como princesas. Aí, fica difícil, né? Tem que se valorizar. Senão, os homens não respeitam”, disse Marina à revista NOVA no ano passado. Ela, que foi a mulher mais jovem a estampar a capa da publicação, aos 16 anos, está novamente na capa da revista deste mês.

Ícone fashion

“Minha mãe, que tem bom gosto, é quem me ajuda!”, revela brincando Marina, conhecida por suas produções de arrasar. Basta dar uma olhada no perfil da ruiva no Instagram para comprovar que ela faz bonito por aí quando o assunto é moda. Depois do lançamento da novela Amor à Vida, ela postou uma foto com o amado que recebeu quase 35 mil curtidas. Uau!

Marina como Aninha e Alice

Foto: Divulgação/TV Globo

Seu nome é trabalho

Há quem pense que Marina é parente do autor de novelas Benedito Ruy Barbosa, mas a carioca, que é tataraneta do famoso político e jurista Ruy Barbosa, chegou ao horário nobre e à sua sétima novela por puro talento e esforço! Ela começou na telinha aos 9 anos, ao viver Aninha em Começar de Novo (2004). Mas foi em Morde e Assopra (2011), onde interpretou a patricinha Alice, que Marina ganhou notoriedade. “Brinco que meu nome é trabalho. É a única coisa que me faz sair da cama de bom humor”, disse à revista NOVA deste mês.

Carreira X Estudos

Desde os 9 anos conciliando a carreira de atriz com os estudos, Marina pode agora respirar aliviada: passou no vestibular na área de comunicação. Mas, por causa da novela, não vai cursar. “Amo minha carreira. Tenho a sorte de ter descoberto cedo o que queria para a minha vida”, diz a atriz, que tentará o vestibular de novo no ano que vem.